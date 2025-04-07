Генеральная прокуратура России вынесла приговор по 40 уголовным делам в отношении 79 бойцов и наемников армии Украины, которые обвиняются во вторжении в Курскую область. Так, некоторых из них приговорили к 13 годам лишения свободы, а других — к пожизненному заключению.
В это же время при освобождении поселка Успеновка ВС РФ дали возможность военным украинской армии сдаться в плен. Однако те решили продолжить наступление, вследствие чего живая сила противника была полностью уничтожена. Ход спецоперации и расстановка сил на фронте — в материале URA.RU.
Курское направление
В период с декабря 2024 года по март 2025 года военные прокуроры рассмотрели 40 дел по 79 людям, включая украинских командиров и иностранных наемников, причастных к нападению на Курскую область. Среди осужденных — четыре офицера и 62 военнослужащих низших званий вооруженных сил Украины, а также 13 иностранцев из Новой Зеландии, Великобритании, Грузии, США и Литвы. По информации от Генпрокуратуры, сроки наказания колеблются от 13 лет до пожизненного заключения.
Помимо прочего, в Минобороны РФ сообщили, что ударная группа армейской авиации, включающая вертолеты Ка-52М «Аллигатор», Ми-28НМ «Ночной охотник» и Ми-8ПСГ, провела операцию по уничтожению укреплений и живой силы ВСУ в приграничной зоне Курской области. Отмечается, что в результате была уничтожена боевая техника противника. Кроме того, в регионе российские военные продолжают выбивать ВСУ из населенного пункта Гуево и продвигаются к Олешне, передает telegram-канал WarGonzo.
При этом экипаж сверхзвукового бомбардировщика Су-34 поразил личный состав и опорный пункт ВС Украины на одной из приграничных территорий Курской области. Атака была совершена с использованием авиационных бомб, оснащенных универсальным модулем планирования и коррекции, передает «Пятый канал».
Запорожское направление
На запорожском направлении идут активные боевые действия в районе Каменского, ВС РФ стремятся расширить свое наступление к северу от Малых Щербаков. Военкор Юрий Подоляка в своем telegram-канале заявил, что командование армии России активно задействует резервные подразделения, достигая положительных результатов на фронте. ВСУ также вынуждены направлять резервы на данный участок для того, чтобы удержать его под контролем.
Донецкое направление
Во время операции по освобождению поселка Успеновка, расположенного к юго-западу от Красноармейска в ДНР, военные группировки «Центр» предоставили бойцам ВСУ возможность сдаться, однако большинство из них выбрало продолжить сопротивление. В результате все бойцы противника были уничтожены, сообщил командир мотострелкового батальона 506-го мотострелкового полка с позывным Бад.
Помимо прочего, за последнюю неделю системы РЭБ предотвратили 216 атак ВСУ в ДНР в рамках операции «Купол Донбасса». В региональном отделении ФСБ сообщили, что, в частности, в Куйбышевском и Кировском районах Донецка были перехвачены три дрона самолетного типа. Они выполняли задачи по разведке в районах, где располагаются гражданские склады для хранения топливно-смазочных материалов.
Покровское направление
ВС России продолжают наступление на Лысовку в районе Покровска. Группировка войск «Центр» после ожесточенных боев захватила южные и восточные участки населенного пункта. В настоящее время продолжаются боевые действия в северной части Лысовки. При этом украинские войска предпринимают попытки контратаки, передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Купянское направление
На купянском направлении российские бойцы продвинулись на территории, прилегающей к реке Оскол. Там они заняли позиции в районе четырех урочищ и продвинулись в населенном пункте Западное. Маневренные группы ВС РФ действуют по всему периметру плацдармов за Осколом. По словам экспертов, это направлено на то, чтобы растянуть силы ВС Украины на участке, пишет telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Херсонское направление
Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил, что ВС России провели массированные боевые действия против ВС Украины в Херсонской области. По его словам, удары были нанесены по военным объектам на правобережье Днепра, в частности, в населенных пунктах Казацкое и Веселое. В ходе операции были уничтожены временные базы украинских бойцов и не менее пяти стартовых позиций для дронов, которые использовались противником для атак на территории, подконтрольные РФ.
Красноармейское направление
Военные ВСУ на красноармейском направлении используют ветки, кусты, траву и монтажную пену для маскировки размещаемой взрывчатки. Командир взвода БПЛА 506-го мотострелкового полка группировки войск «Центр» с позывным Петр сообщил, что также противник использует для минирования предметы, внешне похожие на элементы оборудования или рюкзаки.
Южно-донецкое направление
На южно-донецком направлении фронт продолжает продвигаться вперед со скоростью 1,5-два километра в день. Командир танкового батальона группировки войск «Восток» с позывным Алтай сообщил, что в продвижении ВС РФ помогают и дроны, они эффективно содействуют танковым подразделениям. Кроме того, подразделения группировки на этом участке фронта ведут прицельный огонь по укреплениям и технике ВСУ, успешно поражая их боевые бронированные машины.
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