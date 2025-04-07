Командиры ВСУ приказали убить своих бойцов, пытавшихся сдаться в Успеновке

Командир Бадмажапов: ВСУ уничтожили своих при попытке сдаться в плен в Успеновке
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Украинские командиры дали приказ уничтожить своих же
Украинские командиры дали приказ уничтожить своих же Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ходе освобождения населенного пункта Успеновка на красноармейском направлении произошел инцидент с уничтожением пятерых военнослужащих ВСУ их же собственными подразделениями. Об этом рассказал командир батальона группировки «Центр» Даба Бадмажапов. 

«Мы их [сдавшихся украинских военных] не смогли эвакуировать... Командиры ВСУ, обнаружив, что их же военнослужащие попали в плен, предприняли меры по уничтожению своих же солдат всеми имеющимися средствами. И они [бойцы ВСУ] были уничтожены», — поделился подробностями командир батальона в разговоре с РИА Новости. Российский командир также отметил, что в ходе штурма детского сада в Успеновке удалось взять в плен двух украинских бойцов, которые остались живы.

Инцидент с уничтожением военнослужащих ВСУ их же подразделениями в Успеновке подтверждает ранее озвученные обвинения в адрес украинского командования о жестоком обращении с собственными солдатами. Ранее, украинский военнопленный Евгений Полторацкий рассказал о том, что командование отказывается забирать раненых с поля боя и заставляет солдат умирать, не предоставляя им необходимой помощи. Недавно бойцы ВС РФ почти без боя взяли позиции ВСУ в Малых Щербаках, сообщает RT.

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В ходе освобождения населенного пункта Успеновка на красноармейском направлении произошел инцидент с уничтожением пятерых военнослужащих ВСУ их же собственными подразделениями. Об этом рассказал командир батальона группировки «Центр» Даба Бадмажапов.  «Мы их [сдавшихся украинских военных] не смогли эвакуировать... Командиры ВСУ, обнаружив, что их же военнослужащие попали в плен, предприняли меры по уничтожению своих же солдат всеми имеющимися средствами. И они [бойцы ВСУ] были уничтожены», — поделился подробностями командир батальона в разговоре с РИА Новости. Российский командир также отметил, что в ходе штурма детского сада в Успеновке удалось взять в плен двух украинских бойцов, которые остались живы. Инцидент с уничтожением военнослужащих ВСУ их же подразделениями в Успеновке подтверждает ранее озвученные обвинения в адрес украинского командования о жестоком обращении с собственными солдатами. Ранее, украинский военнопленный Евгений Полторацкий рассказал о том, что командование отказывается забирать раненых с поля боя и заставляет солдат умирать, не предоставляя им необходимой помощи. Недавно бойцы ВС РФ почти без боя взяли позиции ВСУ в Малых Щербаках, сообщает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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