Российские военные проводят операции по зачистке в населенном пункте Гуево в Курской области и окрестностях Басовки в Сумской области. Информацию о текущей ситуации предоставил журналистам источник в силовых структурах РФ.
«Бойцы продолжают зачистку населенного пункта [Гуево], уничтожая отказавшихся сложить оружие оккупантов. Также наши подразделения зачистили окрестности Басовки в Сумской области, уничтожив разрозненные группы противника на этом участке фронта», — сообщил источник ТАСС.
Операции по зачистке направлены на устранение оставшихся вооруженных группировок, которые продолжают оказывать сопротивление. Эти действия являются частью широкомасштабных мер по обеспечению безопасности в данных регионах. Накануне российские десантники провели операцию по уничтожению украинских военных в Сумской области. Сообщалось об освобождении Басовки. Также недавно отмечалось, что до окончательного освобождения Курской области осталось освободить всего несколько территорий, включая Горналь.
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