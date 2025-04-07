Российские военные проводят зачистки в Курской и Сумской областях

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Российские солдаты планомерно зачищают Курскую область, а также Сумскую, рассказали журналистам
Российские солдаты планомерно зачищают Курскую область, а также Сумскую, рассказали журналистам Фото:
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Российские военные проводят операции по зачистке в населенном пункте Гуево в Курской области и окрестностях Басовки в Сумской области. Информацию о текущей ситуации предоставил журналистам источник в силовых структурах РФ.

«Бойцы продолжают зачистку населенного пункта [Гуево], уничтожая отказавшихся сложить оружие оккупантов. Также наши подразделения зачистили окрестности Басовки в Сумской области, уничтожив разрозненные группы противника на этом участке фронта», — сообщил источник ТАСС.

Операции по зачистке направлены на устранение оставшихся вооруженных группировок, которые продолжают оказывать сопротивление. Эти действия являются частью широкомасштабных мер по обеспечению безопасности в данных регионах. Накануне российские десантники провели операцию по уничтожению украинских военных в Сумской области. Сообщалось об освобождении Басовки. Также недавно отмечалось, что до окончательного освобождения Курской области осталось освободить всего несколько территорий, включая Горналь.

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Российские военные проводят операции по зачистке в населенном пункте Гуево в Курской области и окрестностях Басовки в Сумской области. Информацию о текущей ситуации предоставил журналистам источник в силовых структурах РФ. «Бойцы продолжают зачистку населенного пункта [Гуево], уничтожая отказавшихся сложить оружие оккупантов. Также наши подразделения зачистили окрестности Басовки в Сумской области, уничтожив разрозненные группы противника на этом участке фронта», — сообщил источник ТАСС. Операции по зачистке направлены на устранение оставшихся вооруженных группировок, которые продолжают оказывать сопротивление. Эти действия являются частью широкомасштабных мер по обеспечению безопасности в данных регионах. Накануне российские десантники провели операцию по уничтожению украинских военных в Сумской области. Сообщалось об освобождении Басовки. Также недавно отмечалось, что до окончательного освобождения Курской области осталось освободить всего несколько территорий, включая Горналь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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