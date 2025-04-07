Украинский дрон упал на железнодорожные пути на Кубани

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Дрон ВСУ упал на железнодорожные пути (фото из архива)
Дрон ВСУ упал на железнодорожные пути (фото из архива) Фото:

Один из украинских беспилотников, атаковавших Краснодарский край в ночь на 7 апреля, упал на железнодорожные пути в Тимашевском районе. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.

«Один из подавленных ПВО беспилотников упал на железнодорожное полотно между хуторами Кубанец и Танцюра-Кромаренко», — сообщает оперштаб в своем telegram-канале со ссылкой на ЕДДС Тимашевского района. В результате повреждены сами пути и контактная сеть. Пострадавших нет, пожара после падения дрона не произошло.

Аварийная бригада РЖД (27 человек и семь единиц техники) в настоящее время проводит ремонт путей. Привлечен ремонтно-восстановительный поезд из Тимашевска. Движение поездов временно организовано в объезд поврежденного участка.

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Один из украинских беспилотников, атаковавших Краснодарский край в ночь на 7 апреля, упал на железнодорожные пути в Тимашевском районе. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края. «Один из подавленных ПВО беспилотников упал на железнодорожное полотно между хуторами Кубанец и Танцюра-Кромаренко», — сообщает оперштаб в своем telegram-канале со ссылкой на ЕДДС Тимашевского района. В результате повреждены сами пути и контактная сеть. Пострадавших нет, пожара после падения дрона не произошло. Аварийная бригада РЖД (27 человек и семь единиц техники) в настоящее время проводит ремонт путей. Привлечен ремонтно-восстановительный поезд из Тимашевска. Движение поездов временно организовано в объезд поврежденного участка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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