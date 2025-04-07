Украинский дрон упал на железнодорожные пути на Кубани

Один из украинских беспилотников, атаковавших Краснодарский край в ночь на 7 апреля, упал на железнодорожные пути в Тимашевском районе. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.
«Один из подавленных ПВО беспилотников упал на железнодорожное полотно между хуторами Кубанец и Танцюра-Кромаренко», — сообщает оперштаб в своем telegram-канале со ссылкой на ЕДДС Тимашевского района. В результате повреждены сами пути и контактная сеть. Пострадавших нет, пожара после падения дрона не произошло.
Аварийная бригада РЖД (27 человек и семь единиц техники) в настоящее время проводит ремонт путей. Привлечен ремонтно-восстановительный поезд из Тимашевска. Движение поездов временно организовано в объезд поврежденного участка.
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