Конкурента «Синары» не пустили на автобусный рынок Екатеринбурга

Один из крупных перевозчиков Москвы претендовал на пять автобусных маршрутов в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Компания «Автолайн-Мытищи» уступила «Гортрансу» право на обслуживание пяти автобусных маршрутов в Екатеринбурге, сообщили URA.RU два источника в городской администрации. По словам собеседников агентства, предприятие, входящее в группу «Автолайн», может быть связано с «Трансмашхолдингом», ключевые бенефициары которого — президент УГМК Искандер Махмудов и член совета директоров УГМК Андрей Бокарев.

Речь идет о маршрутах №5, №10, №17, №19 и №61, за которые мэрия Екатеринбурга предлагала 30,6 миллиона рублей. Информация об итогах аукциона пока не размещена на портале госзакупок. «„Автолайн-Мытищи“ отказались понижать цену и проиграли конкурс», — поделился инсайдер. На момент публикации представитель «Автолайна» был недоступен для комментариев. В адрес «Трансмашхолдинга» направлен запрос.

Ранее на перечисленные маршруты претендовала компания «Синара», однако к моменту проведения конкурса холдинг не успел создать своего перевозчика. Предполагается, что в декабре будет объявлен новый конкурс на эти же маршруты, на который заявится «Синара».

Как писало URA.RU, «Трансмашхолдинг» и «Синара» конкурируют за рынок общественного транспорта Екатеринбурга. Компании претендуют на концессию «Гортранса» Екатеринбурга, подготовка к которой должна завершиться к 2021 году. В этой связи городские чиновники считают принципиально важными итоги конкурса на автобусные маршруты: от того, кто успеет быстрее зайти на рынок общественного транспорта Екатеринбурга, зависит, кому достанется монополия в 2021 году.