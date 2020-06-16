15 июня 2020

Источник: глава ЦВО пропустит репетицию парада в Екатеринбурге. Все из-за ЧП на полигоне

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественная церемония посвящения первокурсников в ряды Екатеринбургского суворовского военного училища. Екатеринбург, лапин александр
Александр Лапин улетел в Новосибирск Фото: Анна Майорова © URA.RU

Командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин не придет 16 июня на репетицию Парада Победы, сообщил источник URA.RU. По его версии, Лапин отправился в Новосибирск из-за ЧП на полигоне.

«Репетиция парада в Екатеринбурге проходит сегодня без командующего Лапина. Он улетел в Новосибирск, где на полигоне пострадали четыре человека», — рассказал URA.RU источник. По его информации, в этот день должен был быть важный прогон техники, и главнокомандующего ждали.

В пресс-службе ЦВО опровергли информацию, что он улетел в Новосибирскую область. «Командующий только на генеральной репетиции присутствует», — объяснили URA.RU причину отсутствия Лапина,

15 июня на территории полигона в Новосибирской области произошла детонация капсюльной втулки гильзы выхолощенного артиллерийского заряда. Из-за грубого нарушения техники безопасности четыре человека получили травмы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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