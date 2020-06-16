Александр Лапин улетел в Новосибирск Фото: Анна Майорова © URA.RU

Командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин не придет 16 июня на репетицию Парада Победы, сообщил источник URA.RU. По его версии, Лапин отправился в Новосибирск из-за ЧП на полигоне.

«Репетиция парада в Екатеринбурге проходит сегодня без командующего Лапина. Он улетел в Новосибирск, где на полигоне пострадали четыре человека», — рассказал URA.RU источник. По его информации, в этот день должен был быть важный прогон техники, и главнокомандующего ждали.

В пресс-службе ЦВО опровергли информацию, что он улетел в Новосибирскую область. «Командующий только на генеральной репетиции присутствует», — объяснили URA.RU причину отсутствия Лапина,

15 июня на территории полигона в Новосибирской области произошла детонация капсюльной втулки гильзы выхолощенного артиллерийского заряда. Из-за грубого нарушения техники безопасности четыре человека получили травмы.