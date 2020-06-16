При взрыве на полигоне ЦВО пострадали военные

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Пострадавшие при взрыве находятся в больнице Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На полигоне в Новосибирской области четверо военнослужащих полчили травмы в резульбате взрыва. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

«<…> На территории полигона произошла детонация капсюльной втулки гильзы выхолощенного артиллерийского заряда», — говорится в сообщении. Инцидент произошел 15 июня. В ЦВО уточнили, что четыре человека получили травмы вследствие грубого нарушения требований безопасности.

Пострадавшие военнослужащие находятся в медучреждении, пишет ТАСС. По факту произошедшего правоохранительные органы совместно с комиссией военного округа проводят расследование. URA.RU направило запрос в ЦВО для получения подробностей произошедшего.

В марте во время занятий на полигоне в Мурманской области пять военнослужащих получили травмы из-за грубого нарушения техники безопасности, передает деловая газета «Взгляд». В прошлом году из-за взрывов на складе боеприпасов в Красноярском крае пострадали пять человек, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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