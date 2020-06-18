В Верховный суд подан иск против голосования по Конституции

В Верховный суд России поступил административный иск, оспаривающий указ президента РФ о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию.
«Иск, административным ответчиком по которому является президент РФ Владимир Путин, подан Рудяком Геннадием Ивановичем», — пишет «Интерфакс». После изучения судья примет решение о принятии или не принятии иска к производству.
10 июня Верховный суд отказал в принятии точно такого же заявления. Соответствующий указ, как напоминает RT, Владимир Путин подписал 1 июня, назначив дату общероссийского голосования на 1 июля. Изначально оно должно было пройти 22 апреля, но было перенесено из-за распространения коронавируса.
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