17 июня 2020

В Верховный суд подан иск против голосования по Конституции

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Конституция Российской Федерации с изменениями на 2020 год. Клипарт. Екатеринбург, конституция рф, закон, законы рф, конституция российской федерации
В Верховном суде пытаются оспорить указ о проведении голосования 1 июля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Общероссийское голосование по изменению Конституции

В Верховный суд России поступил административный иск, оспаривающий указ президента РФ о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию.

«Иск, административным ответчиком по которому является президент РФ Владимир Путин, подан Рудяком Геннадием Ивановичем», — пишет «Интерфакс». После изучения судья примет решение о принятии или не принятии иска к производству.

10 июня Верховный суд отказал в принятии точно такого же заявления. Соответствующий указ, как напоминает RT, Владимир Путин подписал 1 июня, назначив дату общероссийского голосования на 1 июля. Изначально оно должно было пройти 22 апреля, но было перенесено из-за распространения коронавируса.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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