На Украине хотят потратить сотни млн долларов на новую стену с РФ

Украинские пограничники настаивают на строительстве стены на границе с РФ Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Дополнительные средства на строительство стены на границе с Россией требует у властей Украины госпогранслужба страны. По их рассчетам, на укрепление требуется 170 мн рублей, хотя раньше на эти цели уже было затрачено 63,7 млн рублей.

В правительство Украины поступила пояснительная записка от пограничного ведомства, в которой указано, что строительство стены будет иметь «положительное влияние на интересы граждан и органов Госпогранслужбы», пишет РБК.

Деньги, как заявляют в службе, нужны на новые инженерно-технические сооружения, средства обнаружения, а также наблюдения и идентификации. В Погранслужбе пообещали, что если будут выделены деньги, то к концу 2021 года в пределах Харьковской и Луганской областей будет достроен участок границы, затем его продолжат возводить в Луганской и Сумской областях, а к 2025 году новые сооружения будут достроены и в Черниговской, и в Одесской областях.

Как передает УНИАН, если инициатива пограничников будет одобрена, то общая стоимость «стены» на границе с РФ вырастет до 232,4 млн долларов. Автором инициативы ранее выступил экс-премьер Украины Арсений Яценюк. Он уверял, что проект завершат к 2018 году, но из-за недостатка финансирования его свернули. По заявлению МВД Украины, стена на данный момент готова на 40%.