Режим самозоляции продолжает действовать в регионе до середины июля Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 1 июля — 203-й день с момента выявления коронавируса и 113-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России количество инфицированных достигло 647 849 человек (+6 693). В Пермском крае вирус выявлен у 3691 человека (+54). Всего с момента пандемии в регионе выздоровел 2701 человек, умерло — 78.

Пермский край перешел на второй этап снятия ограничений . Третий день подряд основные показатели по распространению вируса в регионе соответствуют второму этапу снятия ограничительных мер. За минувшие сутки в регионе выявлено 54 инфицированных COVID-19 (39 человек проходят лечение в больницах, 15 — амбулаторно на дому). Ежесуточный прирост больных — 1,5%, коэффициент распространения болезни 0,79 (для второго этапа этот показатель должен быть меньше 0,8). Также в Пермском крае дополнительно развернуто 170 коек для лечения «ковид»-пациентов.

Часть ограничений в Пермском крае сняты. С 1 июля в регионе начали работать летние кафе, торговые залы площадью до 800 кв. м, библиотеки, молочные кухни, выставочные пространства, автошколы и языковые центры (ограничение — до пяти человек в группах). Решение принято губернатором края Дмитрием Махониным по итогам оперштаба. Ослабить карантин, по словам Махонина, удалось благодаря невысокому коэффициенту распространения COVID-19, большому количеству тестирований на коронавирус и достаточному числу свободных коек в больницах. При этом масочный режим и социальная дистанция действовать продолжают.

Несмотря на ряд послаблений, режим самоизоляции в Пермском крае продлен. Ограничения будут действовать еще как минимум, две недели — до 14 июля. Под запретом — проведение культурно-массовых мероприятий, занятия фитнесом, работа физкультурно-оздоровительных центров и бассейнов, фудкортов в торговых центрах. Лицам, старше 65 лет, или с хроническими заболеваниями, также рекомендовано строго сохранять режим самоизоляции.

Тесты на COVID-19 смогут делать еще три лаборатории . Речь идет об исследованиях Пермской станции переливания крови, Краевой клинической больницы и Федерального медико-биологического агентства (МСЧ № 140). По мнению краевых властей это позволит ускорить процесс выявления заболевших коронавирусом и быстрее выписывать выздоровевших пациентов из медучреждений. Предполагается, что лаборатории указанных медучреждений смогут проводить порядка 100 исследований в день. Сейчас в тесты исследуются в четырех государственных лабораториях, на базе СПИД-центра, инфекционной больницы, станции переливания крови и краевой клинической больницы, а также в Центре эпидемиологии.

Дежурные группы в детсадах Пермского края увеличат . Необходимость в этом возникла в связи с расширением перечня работающих сфер и предприятий региона. Для того, чтобы отправить ребенка в дежурную группу, родителям необходимо представить справку о состоянии его здоровья, а также документы, подтверждающие, что родители работают. Сейчас в крае открыто 1958 дежурных групп, которые посещают свыше 21тыс. детей.