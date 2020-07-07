В Свердловской области нашли изумруды на 40 тысяч долларов

Это первая массовая находка камней такого качества за последние 20 лет Фото: Департамент информационной политики правительства Свердловской области

Четыре коллекционных изумруда общей массой 4,8 кг найдены на Мариинском прииске (Свердловская область). Стоимость самородков может достигать 40 тысяч долларов. Информацию сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех» (прииск входит в структуру корпорации).

«Масса четырех найденных на прииске изумрудов варьируется от 1 до 1,5 кг, стоимость — от 7 тысяч до 11 тысяч долларов. Камни имеют правильную форму, темно-зеленый цвет и хороший сорт. После того, как самородки пройдут оценку Гохрана РФ, будет принято решение об их продаже. Это первая массовая находка камней такого качества за последние 20 лет», — говорится в сообщении.

«РТ-Капитал» (дочернее предприятие «Ростеха») реализует новую стратегию развития Мариинского прииска. Гендиректор компании Кирилл Федоров отметил, что недавно на прииске была изменена настройка фракционного оборудования. «Это позволило нам увеличить размер камней с сохранением их природной формы в готовом сырье. Такие изумруды более востребованы и ценятся выше, чем мелкие камни. Мы рассчитываем, что четыре самородка, найденные в этом месяце, быстро обретут новых владельцев», — отметил он.

Мариинский прииск — одно из трех месторождений изумрудов в мире и единственное в России. Оно славится уникальными находками, которые регулярно пополняют запасы государственного фонда драгоценных металлов.