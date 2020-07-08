В Екатеринбурге выпускника школы судят за вербовку в террористы

Богдану грозит от 10 лет колонии Фото: Богдан Колодяжнов, ВК

В Екатеринбурге в Центральном окружном военном суде идет процесс 18-летнего жителя ЗАТО Межгорье (Башкирия) Богдана Колодяжнова. Молодого человека обвиняют в создании террористической организации и вербовке в нее знакомых.

Родители Богдана считают, что сын придумал эту историю, желая самоутвердиться в классе, так как был там белой вороной. «Сын отличник, ездил и выигрывал олимпиады по разным предметам, лучший шахматист школы, а мальчики в классе на учете в ПДН стоят. Так Богдан даже с бутылкой водки в классе снялся, чтобы тоже на учет попасть, чтобы его не травили», — рассказала URA.RU Елена Колодяжнова. Сам Богдан объяснил, что все придумал чтобы показать своим приятелям, что он «не трус и не лох, как его считали».

Родители Богдана считают, что сын хотел так глупо обратить на себя внимание Фото: Анна Майорова © URA.RU

В конце марта 2019 года Богдан в интернете увидел ссылку на группу исламистов с материалами про Сирию, там была ссылка на telegram, где он зарегистрировался. Тут же объявился некто с арабским ником, и спросил: «Кто ты? Чего хотел?» В переписке он прислал Богдану некий текст на русском языке, назвав его присягой. «Я никогда не знал и не слышал о существовании каких-то присяг, и не знаю, что это такое. Никогда в жизни я никому не присягал», — утверждает Богдан.

По его словам, он заблокировал собеседника, а текст присяги с непонятными словами он записал на видео: «Давясь от смеха, я записал эту лабуду лишь с восьмой попытки, выбрав ту, где самые тупые и бессмысленные глаза». Богдан отправил скрин переписки и видео присяги двум своим одноклассникам. «Направил, чтобы показать свою значимость, ведь в их компании меня всерьез не воспринимали, считая слабовольным и нерешительным», — утверждает Богдан. Через несколько дней к нему пришли из ФСБ. Сначала взяли объяснение, и забрали телефон с ноутбуком. Задержали Богдана через полтора месяца, 24 апреля, в день последнего звонка. В СИЗО он провел четыре месяца.

Игорь Упоров считает, что имела место глупая подростковая шутка, а не преступление Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Богдану предъявлены обвинения по очень тяжелым статьям: ч.2 ст. 205.5. „Организация деятельности террористической организации“ и ч.1 ст. 205.1 „Содействие террористической деятельности, вербовка“. С октября 2019 года, как ввели новые кассационные суды, уголовное судопроизводство стало работать лучше. У меня уже было две отмены незаконных приговоров. Надеюсь, что военный суд разберется. Невиновность Богдана буду отстаивать во всех инстанциях», — заявил URA.RU адвокат Богдана Игорь Упоров.

Директор школы, где учился Богдан, отзывается о нем как о лучшем ученике. «Богдан интеллектуально очень развит, много читает. Уравновешенный, неконфликтный. Никто не мог поверить, когда стало известно об обвинениях. Я уже это сказала, когда меня онлайн допрашивали в суде», — сказала URA.RU Анна Головина.

В СКР по Башкирии, где велось следствие, от комментариев воздержались. В пятницу в суде уже начнутся прения.