08 июля 2020

Свердловские чиновники на время покинут резиденцию губернатора. Там произошла вспышка коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Свердловская область, резиденция губернатора со
Специальное средство должно защитить чиновников от коронавируса на неделю Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В резиденции свердловского губернатора в выходные планируется провести масштабную санитарную обработку против коронавируса. Об этом URA.RU рассказали сразу два источника.

Специалисты начнут работу в субботу, чиновники, которые планировали находиться в это время на рабочих местах, должны покинуть помещения. При этом каждое подразделение должно оставить специалиста, который будет контролировать работу бригад в кабинетах. «Ожидается, что средство уничтожит вирус, если он есть в здании, и обеспечит защиту поверхностей как минимум на неделю», — уточнил собеседник агентства.

В департаменте информполитики региона подтвердили, что в выходные в здании пройдет санитарная обработка. В региональном Роспотребнадзоре на звонок URA.RU не ответили.

Информация об обработке резиденции губернатора появилась вскоре после того, как стало известно о выявлении коронавируса у двух членов свердловского кабмина — министр АПК и потребрынка Дмитрий Дегтярев госпитализирован, глава департамента противодействия коррупции и контроля Свердловской области Ильхам Ширалиев самоизолировался дома: у него слабо выраженные симптомы заболевания.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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