В резиденции свердловского губернатора в выходные планируется провести масштабную санитарную обработку против коронавируса. Об этом URA.RU рассказали сразу два источника.
Специалисты начнут работу в субботу, чиновники, которые планировали находиться в это время на рабочих местах, должны покинуть помещения. При этом каждое подразделение должно оставить специалиста, который будет контролировать работу бригад в кабинетах. «Ожидается, что средство уничтожит вирус, если он есть в здании, и обеспечит защиту поверхностей как минимум на неделю», — уточнил собеседник агентства.
В департаменте информполитики региона подтвердили, что в выходные в здании пройдет санитарная обработка. В региональном Роспотребнадзоре на звонок URA.RU не ответили.
Информация об обработке резиденции губернатора появилась вскоре после того, как стало известно о выявлении коронавируса у двух членов свердловского кабмина — министр АПК и потребрынка Дмитрий Дегтярев госпитализирован, глава департамента противодействия коррупции и контроля Свердловской области Ильхам Ширалиев самоизолировался дома: у него слабо выраженные симптомы заболевания.
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