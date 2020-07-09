Специальное средство должно защитить чиновников от коронавируса на неделю Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В резиденции свердловского губернатора в выходные планируется провести масштабную санитарную обработку против коронавируса. Об этом URA.RU рассказали сразу два источника.

Специалисты начнут работу в субботу, чиновники, которые планировали находиться в это время на рабочих местах, должны покинуть помещения. При этом каждое подразделение должно оставить специалиста, который будет контролировать работу бригад в кабинетах. «Ожидается, что средство уничтожит вирус, если он есть в здании, и обеспечит защиту поверхностей как минимум на неделю», — уточнил собеседник агентства.

В департаменте информполитики региона подтвердили, что в выходные в здании пройдет санитарная обработка. В региональном Роспотребнадзоре на звонок URA.RU не ответили.

Информация об обработке резиденции губернатора появилась вскоре после того, как стало известно о выявлении коронавируса у двух членов свердловского кабмина — министр АПК и потребрынка Дмитрий Дегтярев госпитализирован, глава департамента противодействия коррупции и контроля Свердловской области Ильхам Ширалиев самоизолировался дома: у него слабо выраженные симптомы заболевания.