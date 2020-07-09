Несмотря на пандемию, школьников ждут традиционные праздничные линейки Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 9 июля, 211-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 121-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сайта coronavirus-monitor, число зараженных в мире достигло 12 237 053 человек. За сутки эта цифра увеличилась на 57 800 человек. За все время пандемии, жертвами нового вируса стали 553 602 человека (+2 015 за сутки), выздоровели 7 104 493 пациента.

В лидерах по количеству заболевших в мире остаются США, где зафиксировано уже 3 160 391 случаев заболевания (+3 365). На втором месте — Бразилия с 1 719 660 заразившимися (+3 464), на третьем — Индия с 771 866 случаями коронавирусной инфекции (+2 814). Россия остается на четвертом месте. Всего в стране зафиксировано 707 592 случая заболевания, за сутки эта цифра увеличилась на 6 380 человек. Жертвами новой инфекции стали 10 871 россиянин (+173), выздоровели 482 022 (+8 533).

Когда появится лекарство от коронавируса

Челябинские ученые проанализировали базу препаратов, одобренных для лечения коронавируса Федеральным медико-биологическим агентством России, и создали список наиболее эффективных лекарств. Полученная учеными информация будет опубликована в журнале «Computer-Aided Molecular Design».

Заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектор», профессор вирусологии Александр Чепурнов заявил, что полностью уничтожить коронавирус с помощью лекарственных средств и вакцин не удастся. По мнению ученого, полной победе над вирусом помешает то, что его носителем могут быть и животные.

Ситуация в России

Роспотребнадзор предложил возобновить авиасообщение с некоторыми странами Европы и Азии. В список приоритетных стран вошли Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия, а также Вьетнам, Китай, Монголия и Шри-Ланка. При составлении списка учитывалась эпидемиологическая обстановка в данных странах. Однако, по мнению вирусолога Алексея Аграновского, открытие границ может привести к новым случаям заболевания коронавирусом.

В Минпросвещения решили вернуть отмененные в этом году традиционные школьные линейки, приуроченные к началу учебного года. По словам главы ведомства Сергея Кравцова, торжественные мероприятия не отменяются, однако пройдут с соблюдением всех мер безопасности.

Президент РФ Владимир Путин предложил закрепить меры поддержки бизнеса , появившиеся во время эпидемии коронавируса, на постоянной основе и после окончания пандемии. Помимо этого, глава государства предлагает обобщить опыт субъектов РФ по улучшению деятельности школ, поликлиник, больниц, социальных учреждений, в том числе все наработки в рамках борьбы с пандемией.

Также президент поручил правительству продлить на два месяца ранее установленные «коронавирусные» выплаты медицинским и социальным работникам. По словам главы государства, данные выплаты также будут учитываться при оплате ежегодного отпуска для данных категорий граждан.

В Москве отменяют масочный режим . По словам мэра столицы Сергея Собянина, с 13 апреля для москвичей и гостей города становится необязательным ношение масок в общественных местах, однако сохраняется требование к социальной дистанции.

Ситуация в мире

Американский инфекционист Энтони Фаучи заявил, что глобальная эпидемия коронавируса началась только сейчас . Инфекция начала распространяться в Бразилии, ЮАР и в Азии, а дальше ситуация будет ухудшаться.

Отказ Швеции от введения в стране карантина по коронавирусу ради сохранения экономики обернулся провалом , сообщает газета The New York Times. Швеция не получила от своего эксперимента никаких экономических выгод — ВВП страны по итогам года потеряет около 4,5%, уровень безработицы вырос до 9%, сообщает издание. При этом, из-за эпидемии и отказа от своевременных мер, смертность в стране от коронавируса в процентном соотношении в 12 раз выше, чем в соседней Норвегии.

Прогнозы и мнения экспертов

Сроки наступления второй волны коронавируса в России зависят от самих жителей , заявила представитель ВОЗ Мелита Вуйнович. По ее мнению, уменьшение суточного количества заболевших в стране является в том числе результатом принятых мер общественного здравоохранения и физического дистанцирования. Соответственно, именно от поведения людей будет зависеть дальнейшая эпидемиологическая ситуация.