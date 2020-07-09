Сегодня, 9 июля, 211-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 121-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.
По данным сайта coronavirus-monitor, число зараженных в мире достигло 12 237 053 человек. За сутки эта цифра увеличилась на 57 800 человек. За все время пандемии, жертвами нового вируса стали 553 602 человека (+2 015 за сутки), выздоровели 7 104 493 пациента.
В лидерах по количеству заболевших в мире остаются США, где зафиксировано уже 3 160 391 случаев заболевания (+3 365). На втором месте — Бразилия с 1 719 660 заразившимися (+3 464), на третьем — Индия с 771 866 случаями коронавирусной инфекции (+2 814). Россия остается на четвертом месте. Всего в стране зафиксировано 707 592 случая заболевания, за сутки эта цифра увеличилась на 6 380 человек. Жертвами новой инфекции стали 10 871 россиянин (+173), выздоровели 482 022 (+8 533).
Когда появится лекарство от коронавируса
Челябинские ученые проанализировали базу препаратов, одобренных для лечения коронавируса Федеральным медико-биологическим агентством России, и создали список наиболее эффективных лекарств. Полученная учеными информация будет опубликована в журнале «Computer-Aided Molecular Design».
Заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектор», профессор вирусологии Александр Чепурнов заявил, что полностью уничтожить коронавирус с помощью лекарственных средств и вакцин не удастся. По мнению ученого, полной победе над вирусом помешает то, что его носителем могут быть и животные.
Ситуация в России
Роспотребнадзор предложил возобновить авиасообщение с некоторыми странами Европы и Азии. В список приоритетных стран вошли Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия, а также Вьетнам, Китай, Монголия и Шри-Ланка. При составлении списка учитывалась эпидемиологическая обстановка в данных странах. Однако, по мнению вирусолога Алексея Аграновского, открытие границ может привести к новым случаям заболевания коронавирусом.
В Минпросвещения решили вернуть отмененные в этом году традиционные школьные линейки, приуроченные к началу учебного года. По словам главы ведомства Сергея Кравцова, торжественные мероприятия не отменяются, однако пройдут с соблюдением всех мер безопасности.
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