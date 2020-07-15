Челябинский губернатор позвал бизнесменов в закрытый чат

Алексей Текслер намерен упростить контакты с бизнесом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер решил создать площадку для онлайн-диалога с предпринимателями. В чате бизнесмены смогут сообщить о конкретных случаях административного давления или иных сложностей.

«У меня есть инициатива рассмотреть возможность создания электронной площадки или чата, где бизнесмены оперативно могли бы давать информацию по широкому кругу вопросов. К примеру, по излишнему административному давлению, по конкретным примерам, когда у них возникают сложности и проблемы», — пояснил свою мысль глава региона.

Предложение прозвучало 15 июля на встрече с региональным бизнес-омбудсменом Александром Гончаровым. «Если бы вы администрировали чат, это позволило бы находить идеи и узнавать, где нужно подключиться, — пояснил свою мысль Текслер. — Если бы мы с вами организовали такое взаимодействие, то в постоянном режиме решали бы проблемы, которые возникают у предпринимателей».

Ранее глава области распорядился создать Центр управления регионом (ЦУР), позволяющий компьютеризировать взаимодействие областных и муниципальных органов власти. Новая инициатива также направлено на расширение цифровизации экономики Южного Урала.