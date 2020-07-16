Волонтерам опроса по Конституции в Екатеринбурге не заплатили

Предполагалось, что волонтеры получат деньги до середины июля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Волонтеры, помогавшие обеспечивать работу участков на голосовании по поправкам в Конституцию в Екатеринбурге, до сих пор не получили выплаты за свою работу, сообщили URA.RU источники в городских структурах власти. По словам собеседников агентства, оплата должна была поступить волонтерам до 15 июля через региональный Многофункциональный центр (с которым заключались краткосрочные договоры).

По информации URA.RU, добровольцев набирали администрации районов Екатеринбурга (среди волонтеров были и чиновники). В частности, волонтеры обходили квартиры избирателей, помогали устанавливать мобильные избирательные участки во дворах, организовывать лотерею (которую использовали для поднятия явки на плебисците). Оплата часа работы одного волонтера должна была составить 100 рублей, знают инсайдеры.

«Но этих денег пока нет. Они должны были прийти из областного минфина через МФЦ до 15 июля. Все из-за этого бесятся», — описывает ситуацию источник агентства. По его словам, необходимые платежки были своевременно направлены операторам выплат. «Была договоренность, что деньги придут после того, как районы отчитаются, сколько часов и дней работал каждый волонтер», — объясняет другой источник агентства.

Директор регионального МФЦ Наталья Змеева не ответила на звонок корреспондента. Представитель областного минфина в разговоре с агентством отметила, что на оплату работы волонтеров из регионального резервного фонда были выделены деньги, главным их распорядителем является свердловский департамент информатизации и связи. В ведомство направлен запрос на комментарий.

Аналогичная ситуация сложилась с оплатой труда наблюдателей, делятся инсайдеры. В сообщении, которое пересылается в корпоративных чатах говорится: «В день МФЦ готовит 500 платежек. Оплата производится только после еще одной проверки, которую проводит минфин. Какие-то платжки Минфин возвращает, как правило, если там ошибки. <…> Получается, что каждого человека несколько ведомств отрабатывают индивидуально. Поэтому возможно, что в июле платежи придут не всем. Остается одно — ждать».

Голосование по поправкам в Конституцию проходило с 25 июня по 1 июля. В Екатеринбурге явка составила 45,13%, в Свердловской области — 51,55%.