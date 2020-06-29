Для поднятия явки муниципальные служащие проводят обходы по квартирам Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Сотрудники районных администраций наряду с волонтерами участвуют в поквартирных обходах с призывами принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Об этом URA.RU рассказали два источника в городских структурах власти. По словам собеседников агентства, обходами квартир городские власти пытаются поднять явку на плебисците. За каждый час работы чиновникам платят по сто рублей.

Помимо обходов по квартирам, муниципальных служащих привлекают также к выдаче средств индивидуальной защиты, измерению температуры, установке мебели в шатрах для голосования и так далее. В среднем один рабочий день длится 10-12 часов, отмечает собеседник агентства. По словам другого источника, его коллеги не участвуют в поквартирных обходах и их дополнительная занятость на избирательных участках не оплачивается.

Инсайдер URA.RU предположил, что привлечение дополнительных сил в виде чиновников может быть связано с тем, что властям не удалось найти достаточного количества волонтеров.

В пресс-службе городской администрации подтвердили, что чиновники привлекаются к работе на участках. «Действительно, территориальным избирательным комиссиям выделены средства на работу по информированию избирателей о времени и месте голосования. У них остается выбор средств и способов информирования. В том числе, с привлечением оплачиваемых сотрудников на добровольной основе», — поделились в мэрии.

По последним данным, общая явка в Екатеринбурге составляет 17,71% (193,3 тысячи человек) — это один из самых низких показателей в регионе. Наименьшая явка фиксируется в Чкаловском (16,85%), Орджоникидзевском (16,21%) и Железнодорожном (16,61%) районах города. В ходе совещания в воскресенье глава города, по данным агентства, пригрозил районам-аутсайдерам жестким разбором ситуации по завершении плебисцита.

Для поднятия показателей активности избирателей ранее городские власти объявили о лотерее, которую проводит Ассоциация строителей Урала.