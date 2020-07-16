15 июля 2020

Мэрия Екатеринбурга назвала стоимость транспортной реформы. Это больше, чем годовой бюджет города

© Служба новостей «URA.RU»
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Третий день вынужденных выходных из-за ситуации с COVID-19. Екатеринбург, общественный транспорт, маршрут26, трамвай
60 млрд рублей потратят только на приведение в порядок электротранспорта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Стоимость транспортной реформы в Екатеринбурге, которая подразумевает оптимизацию маршрутов и обновление подвижного состава, может превысить 60 миллиардов рублей. Об этом URA.RU рассказали информированные источники в «сером доме», знакомые с ходом подготовки экономической модели преобразований.

По предварительным данным, в 60 миллиардов обойдется только приведение в порядок наземного электротранспорта. «Около 30 миллиардов рублей должно быть потрачено на закупку новых троллейбусов (примерно 180 единиц) и трамваев (300 машин) и столько же — на ремонт инфраструктуры для них», — рассказал источник. Значительная часть этих расходов будет компенсирована за счет федерального бюджета, а также средств инвестора, который получит в концессию ЕМУП «Гортранс», объяснил другой инсайдер. Для сравнения, 60 миллиардов — это больше чем бюджет Екатеринбурга в 2020 году (51,6 миллиарда).

В пресс-службе мэрии воздержались от комментариев по вопросу о тратах на реформу.

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Транспортная реформа будет состоять из нескольких частей: оптимизация маршрутов, обновление подвижного состава и инфраструктуры, а также переход на брутто-контракты с перевозчиками. Их суть в том, что вся выручка от платы за проезд будет собираться в бюджет Екатеринбурга, а перевозчик, в свою очередь, получит от городских властей плату за километры. Ожидается также, что по мере проведения реформы в городе вырастут тарифы на пользование общественным транспортом.

Ранее URA.RU писало, что глава Екатеринбурга Александр Высокинский, пользуясь политическим затишьем в городе, поручил форсировать подготовку реформы. Она откладывалась дважды из-за протестов горожан — в 2017-м и 2019 годах.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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