Пожар в Челябинске произошел 17 июля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сильнейший пожар произошел в Челябинске 17 июля. Клубы дыма видно с любой точки в городе, передает корреспондент URA.RU.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Челябинской области, горят горюче-смазочные материалы. «Горят ГСМ на открытой площадке. Другой информации пока нет», — сказали в ГУ МЧС.

Очевидцы сообщают, что пожар на улице Валдайской, 13. Там зарегистрирована компания «Трансойл».

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU