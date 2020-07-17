16 июля 2020

Сильнейший пожар вспыхнул в Челябинске. Клубы дыма видно отовсюду. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на улице Валдайская. Челябинск, пожар, дым над городом
Пожар в Челябинске произошел 17 июля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сильнейший пожар произошел в Челябинске 17 июля. Клубы дыма видно с любой точки в городе, передает корреспондент URA.RU.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Челябинской области, горят горюче-смазочные материалы. «Горят ГСМ на открытой площадке. Другой информации пока нет», — сказали в ГУ МЧС.

Очевидцы сообщают, что пожар на улице Валдайской, 13. Там зарегистрирована компания «Трансойл».

Пожар на улице Валдайская. Челябинск
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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