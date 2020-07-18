Организаторы ночной дискотеки в центре Екатеринбурге задержаны

Вечеринка прошла на берегу Исети недалеко от Театра Драмы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сотрудники полиции Екатеринбурга установили трех организаторов нелегальной вечеринки на берегу Исети вблизи Театра Драмы, сообщил URA.RU пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых. Минувшей ночью на площади возле театра устроили диджей-сет, на который пришли сотни молодых людей.

По его словам, организаторами оказались трое молодых людей в возрасте 19-23 лет, обучающихся в различных учебных заведения в столице среднего Урала. «По месту жительства студентов не оказалось. Поэтому представители МВД связались с ними по телефону и попросили их добровольно явиться на Фрунзе, 74, чтобы дать необходимые показания. Студенты прислушались к законным требованиям силовиков и выполнили их просьбу. Сейчас они официально уже опрошены. В отношении них заведены дела об административных правонарушениях. Диджеи подписали оформленные в отношении них юридические документы и согласились, что допустили нарушение действующего законодательства, пояснив при этом, что сожалеют, что стали причиной такого переполоха», — отметил полковник Горелых.

Вечеринка прямо под окнами правительства Свердловской области. Десятки молодых людей, нарушив ограничительные меры в связи с эпидемией коронавируса, под музыку из мощных акустических систем устроили жаркие танцы, прерываясь на употребление спиртных напитков.

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