Молодежь организовала вечеринку со светомузыкой и мощной акустикой (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Несмотря на ограничительный меры, толпа подростков устроила в центре Екатеринбурга массовую дискотеку. Видео появилось в социальной сети в «ВКонтакте» в группе «Инцидент Екатеринбург».

На кадрах видно, как прямо под окнами правительства Свердловской области молодежь организовала вечеринку со светомузыкой и мощной акустикой. Кроме жарких танцев — сигареты, алкоголь и нецензурные песни. В МВД по Екатеринбургу пообещали URA.RU позже прокомментировать ситуацию.