17 июля 2020

В центре Екатеринбурга толпа подростков устроила дискотеку. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Молодежь организовала вечеринку со светомузыкой и мощной акустикой (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Несмотря на ограничительный меры, толпа подростков устроила в центре Екатеринбурга массовую дискотеку. Видео появилось в социальной сети в «ВКонтакте» в группе «Инцидент Екатеринбург».

На кадрах видно, как прямо под окнами правительства Свердловской области молодежь организовала вечеринку со светомузыкой и мощной акустикой. Кроме жарких танцев — сигареты, алкоголь и нецензурные песни. В МВД по Екатеринбургу пообещали URA.RU позже прокомментировать ситуацию.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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