18 июля 2020
17 июля 2020

Пьяный свердловчанин устроил стрельбу у базы отдыха

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Старопышминское стрельбище ДОСААФ России. Свердловская область, Старопышминск, тир, стрельбище, ружье, спортивная стрельба
Мужчина отмечал День металлурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Первоуральске нетрезвый мужчина устроил стрельбу из охотничьего карабина. По предварительной версии, уралец таким образом отмечал День металлурга.

Инцидент произошел на водоеме неподалеку от местной базы отдыха в субботу, 18 июля. «Мужчина 1979 года рождения приехал на Land Cruiser с „красивыми“ номерами. Никто не пострадал. По одной из отрабатываемых полицией версий, мужчина таким образом хотел посалютовать в честь праздника, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Впрочем, сыщики отрабатывают и другие возможные версии», — рассказал официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Во время задержания у дебошира поднялось давление, поэтому его отвезли в больницу. Охотничий карабин полицейские изъяли и приобщили к материалам проверки. После оказания медицинской помощи мужчину доставят в отдел полиции для опроса и привлечения к ответственности. По словам Горелых, задержанному может грозить уголовное наказание.

Ранее в Екатеринбурге водитель BMW открыл стрельбу по семейной паре, которая шла по пешеходному переходу. Таким образом мужчина расчищал себе дорогу.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», Viber-канале «Екатеринбург» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Происшествия
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...