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Самое актуальное в Челябинской области на 20 июля. В районе Миасса перекрыли дороги, зафиксировано более 10 тысяч заболевших COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Далматовский район. Курган , проезд закрыт, перекрытие дороги, движение запрещено
Дороги в Тургоякском участковом лесничестве решили перекрыть из-за лесных пожаров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В районе озера Тургояк перекрыты дороги, в Челябинске провели молебен о дожде, седьмой врач умер от коронавируса, количество заболевших перевалило за 10 тысяч. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 20 июля — в обзоре URA.RU:

В Челябинской области перекрыли дороги

Верующие Челябинска провели молебен о дожде

  • Жители Челябинска 19 июля в домовом храме великомученика Пантелеимона Целителя провели молебен, чтобы призвать дождь. После этого МЧС предупредило горожан о надвигающихся ливнях и грозах.

Очередной врач скончался от коронавируса в области

  • В Челябинске от коронавируса скончалась заведующая отделением детской хирургии городской больницы № 1 Анна Белякова. Это уже седьмая смерть медработника в регионе среди тех, кому был диагностирован COVID-19.

Количество заболевших COVID в регионе превысило 10 тысяч

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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