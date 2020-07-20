Дороги в Тургоякском участковом лесничестве решили перекрыть из-за лесных пожаров
В районе озера Тургояк перекрыты дороги, в Челябинске провели молебен о дожде, седьмой врач умер от коронавируса, количество заболевших перевалило за 10 тысяч. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 20 июля — в обзоре URA.RU:
В Челябинской области перекрыли дороги
- На территории Тургоякского участкового лесничества из-за крупных лесных пожаров с 19 июля перекрыли все ключевые дороги. Там горит лес площадью около 90 гектаров.
- Также с Тургояка эвакуировали всех туристов-дикарей, которые отдыхали на озере в эти дни.
- В Миассе из-за лесных пожаров ввели режим ЧС.
Верующие Челябинска провели молебен о дожде
- Жители Челябинска 19 июля в домовом храме великомученика Пантелеимона Целителя провели молебен, чтобы призвать дождь. После этого МЧС предупредило горожан о надвигающихся ливнях и грозах.
Очередной врач скончался от коронавируса в области
- В Челябинске от коронавируса скончалась заведующая отделением детской хирургии городской больницы № 1 Анна Белякова. Это уже седьмая смерть медработника в регионе среди тех, кому был диагностирован COVID-19.
Количество заболевших COVID в регионе превысило 10 тысяч
- К 18 июля число больных коронавирусом в Челябинской области за все время эпидемии составило 10 079 человек.
- По информации оперштаба, на 19 июля Челябинской области выявлено 10 225 случаев заражения, за сутки прибавилось 146.
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