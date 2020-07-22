21 июля 2020
20 июля 2020

Пермяки стали чаще страховать жизнь в период пандемии

© Служба новостей «URA.RU»
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Страховщики фиксируют повышенный интерес к страхованию жизни Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Пермяки стали чаще страховать жизнь в период пандемии коронавируса. Данные приводит пермское отделение Уральского ГУ Банка России. При общем падении количества договоров страхования, вырос объем страховых премий. За первый квартал этого года он составил 4,3 млрд рублей.

«Одним из самых быстрорастущих сегментов стало страхование жизни. За первые три месяца страховщики заключили с жителями Пермского края более 12 тысяч таких договоров на сумму 1,4 млрд рублей (рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года +14%)», — информирует пресс-служба пермского отделения Центробанка.

Первые зараженные коронавирусом в России были выявлены в конце января — в Забайкальском крае и Тюменской области. Сейчас число заразившихся в стране достигло 777 486 человек. В Пермском крае насчитывается 5 069 инфицированных, 109 человек скончались.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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