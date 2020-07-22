Оценено качество российских курортов

Большинство российских отлей до сих пор не могут предоставить комфортный сервис. Об этом журналистам рассказала туристический консультант Светлана Щипанова.
По ее словам, отели Турции имеют преимущество над российскими из-за удобств. «Там семейный туризм высокого уровня. Приезжаешь на курорт с детьми — в отеле закрытая территория, аквапарк, бассейн, анимация — все рядом», —цитирует Щипанову радио «Комсомольская правда». На курортах Кубани, как отметила эксперт, сейчас переизбыток туристов и подобрать что-то качественное для отдыха практически невозможно. Отдых на российских курортах для многодетных семей окажется мучением, считает Щипанова.
Ранее сообщалось, что одним из главных недостатков внутреннего туризма являются высокие цены и низкий уровень сервиса. Кроме того, многие считают, что проводить отпуск внутри страны — «скучно или слишком далеко». По их словам, туристические объекты в РФ воспринимаются похожими друг на друга или устаревшими.