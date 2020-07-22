21 июля 2020

Оценено качество российских курортов

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Сочи, сочи, парк, санаторий орджоникидзе
Отели Турции имеют преимущество над российскими из-за удобств, считает туристический консультант Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Большинство российских отлей до сих пор не могут предоставить комфортный сервис. Об этом журналистам рассказала туристический консультант Светлана Щипанова.

По ее словам, отели Турции имеют преимущество над российскими из-за удобств. «Там семейный туризм высокого уровня. Приезжаешь на курорт с детьми — в отеле закрытая территория, аквапарк, бассейн, анимация — все рядом», —цитирует Щипанову радио «Комсомольская правда». На курортах Кубани, как отметила эксперт, сейчас переизбыток туристов и подобрать что-то качественное для отдыха практически невозможно. Отдых на российских курортах для многодетных семей окажется мучением, считает Щипанова.

Ранее сообщалось, что одним из главных недостатков внутреннего туризма являются высокие цены и низкий уровень сервиса. Кроме того, многие считают, что проводить отпуск внутри страны — «скучно или слишком далеко». По их словам, туристические объекты в РФ воспринимаются похожими друг на друга или устаревшими.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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