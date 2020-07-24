Российский губернатор не смог попасть с дочерью на прием к врачу

Ранее Калининградскую область назвали самым благоприятным местом России с точки зрения распространения коронавируса, передает « Национальная служба новостей ». По мнению президента Центра стратегических коммуникаций Дмитрия Абзалова, это связано с тем, что в этот регион вирус пришел раньше остальной России, передает RT .

Говоря о необходимости ремонта медучреждений, Алиханов рассказал, как посетил детскую поликлинику №5. В них, по словам губернатора, нет достаточного места и условий для оказания помощи детям. Кроме того, однажды Алиханов побывал и в детской областной больнице, где ему пришлось на повышенных тонах общаться с персоналом, так как никто не принимал его ребенка в течение долгого времени.

Историю со своей дочерью Алиханов привел в качестве примера, говоря о проблемах в здравоохранении. «Я с ребенком мотался по всему городу пока доехал-таки наконец в ЦГКБ, где кость вынули», — цитирует главу Калининградской области lenta.ru.

Некоторое время назад у дочери губернатора Калининградской области Антона Алиханова в горле застряла рыбная кость, из-за чего главе региона пришлось посетить несколько больниц, чтобы получить экстренную помощь. Об этом Алиханов рассказал телеканалу «Каскад».

Антон Алиханов рассказал о проблемах здравоохранения на примере личных историй Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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