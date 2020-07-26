25 июля 2020

Российским мужчинам посоветовали чаще плакать

© Служба новостей «URA.RU»
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ЧМ-2018. 21 матч Чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Перу. Екатеринбург, слезы, болельщики сборной перу
Психиатр заявил, что слезы — прекрасный способ борьбы со стрессом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Психиатр Евгений Фомин уверяет, что мужчинам стоит плакать почаще. Слезы полезны для нервной системы, как мощный антистресс, рассказал эксперт.

«Когда человек плачет, он, образно говоря, позволяет выходить негативным и тяжелым эмоциям через слезы. В этом плане мужчинам сложнее пережить какой-то драматический опыт или тяжелую ситуацию в жизни», — цитирует психиатра радио Sputnik.

Слезы помогают выводить гормоны, стимулирующие стресс, говорит Фомин. Например, во время плача из организма выходит пролактин, отметил психиатр. Однако мужской плач в обществе считается проявлением слабости. Поэтому многие мужчины сдерживают слезы на людях.

Тем не менее, это не значит, что надо плакать на людях, отмечает Фомин. Плач показывает другим, что человек находится в жертвенной позиции, говорит эксперт. К этому легко привыкнуть и даже зафиксировать у самого себя слабую позицию, считает психиатр.

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Здоровье Психология Общество

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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