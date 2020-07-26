25 июля 2020

Лайнер, летевший из Москвы в Сибирь, экстренно посадили

© Служба новостей «URA.RU»
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Курящий пассажир вынудил посадить лайнер «Победы» Фото: Владимир Жабриков

Самолет авиакомпании «Победа», выполнявший рейс Москва — Улан-Удэ, вынужденно сел в Иркутске из-за закурившего пассажира. Об этом сообщают представители авиакомпании.

«Время стоянки в Иркутске составило 25 минут, был проведен тщательный досмотр на предмет тлеющего пепла и окурка для исключения риска возгорания», — приводит сообщение пресс-службы РИА «Новости». Компания выразила сожаление из-за неудобств, которые были созданы в ходе экстренной посадки.

Лайнер пришлось посадить из-за того, что один из пассажиров «Победы» решил покурить прямо в самолете. Ситуацией занимается полиция, передает argumenti.ru.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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