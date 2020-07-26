Лайнер, летевший из Москвы в Сибирь, экстренно посадили

Курящий пассажир вынудил посадить лайнер «Победы»
Самолет авиакомпании «Победа», выполнявший рейс Москва — Улан-Удэ, вынужденно сел в Иркутске из-за закурившего пассажира. Об этом сообщают представители авиакомпании.
«Время стоянки в Иркутске составило 25 минут, был проведен тщательный досмотр на предмет тлеющего пепла и окурка для исключения риска возгорания», — приводит сообщение пресс-службы РИА «Новости». Компания выразила сожаление из-за неудобств, которые были созданы в ходе экстренной посадки.
Лайнер пришлось посадить из-за того, что один из пассажиров «Победы» решил покурить прямо в самолете. Ситуацией занимается полиция, передает argumenti.ru.