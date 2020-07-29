Свердловчан призвали скорее завершать сделки по недвижимости

Собственникам жилой недвижимости в Екатеринбурге, которые планируют в ближайшее время продать квартиру, нужно активизироваться. Они могут проиграть конкуренцию новостройкам, которым оказывается господдержка. Об этом URA.RU сообщил директор департамента продаж риелторской компании «Этажи» Максим Злобин.
«Для продавца вторичной недвижимости пришло время активно включиться в борьбу за покупателя. „Господдержка для новостроек“ активно участвует в этой борьбе за покупателя. А вот „вторичка“ еще активно не включилась. Дальнейший прогноз — это усиление борьбы, сдача новых комплексов от застройщиков, и если продавец „вторички“ не будет гибким по ценам, то может проиграть покупателя», — уточнил эксперт.
По словам Злобина, для того чтобы продать квартиру в ближайшее время, необходимо двигаться по ценнику и составлять конкуренцию новостройкам. «Cрок реализации квартиры которая не двигается в цене более четырех месяцев, при условия рядом стоящей новостройки ещё больше. Но если цена становится ниже стоимости новостройки на 10-15% она продается в разы быстрее. Важно делать анализ цены в любом районе. На основании данного анализа, стоимость квартиры становится в рынок и на нее находится клиент», — объяснил он.
Ранее опрошенные URA.RU эксперты в сфере недвижимости отметили, что ближайшие месяцы станут одними из самых выгодных для покупки жилья. Покупателям квартир стоит обратить внимание на скидки, акции и льготную ипотеку.
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