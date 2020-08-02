02 августа 2020
01 августа 2020
31 июля 2020

Пермский губернатор едет в Москву

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание правительства Пермского края февраль 2020. г. Пермь. , махонин дмитрий
Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин 4 августа будет находиться в Москве Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин 4 августа летит в Москву. Об этом URA.RU рассказал источник в администрации главы региона. Он пояснил, что детали встречи пока не раскрываются.

«Во вторник запланирована поезда в Москву. Там у врио Махонина будут рабочие встречи», — рассказал URA.RU инсайдер. Он уточнил, что встречи носят закрытый и не публичный характер. В пресс-службе краевой администрации данную информацию оставили без комментариев.

Также URA.RU рассказали, что врио Махонин 5 августа собирается посетить стройплощадки ЖК «Гулливер» и в микрорайоне «Ива». 6 августа в манеже «Пермь Великая» пройдет совещание по возрождению «Амкара», а в субботу у врио запланирована поездка в территории Коми-Пермяцкого округа.

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Политика Общество

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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