Пермский губернатор едет в Москву

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин 4 августа будет находиться в Москве Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин 4 августа летит в Москву. Об этом URA.RU рассказал источник в администрации главы региона. Он пояснил, что детали встречи пока не раскрываются.

«Во вторник запланирована поезда в Москву. Там у врио Махонина будут рабочие встречи», — рассказал URA.RU инсайдер. Он уточнил, что встречи носят закрытый и не публичный характер. В пресс-службе краевой администрации данную информацию оставили без комментариев.

Также URA.RU рассказали, что врио Махонин 5 августа собирается посетить стройплощадки ЖК «Гулливер» и в микрорайоне «Ива». 6 августа в манеже «Пермь Великая» пройдет совещание по возрождению «Амкара», а в субботу у врио запланирована поездка в территории Коми-Пермяцкого округа.