В Госдуме предложили ввести новые льготы для студентов

В России хотят ввести скидки на обучение для студентов за успешную учебу. Льготы коснуться тех, кто обучается в вузах на коммерческой основе. Об этом рассказал зампред комитета Госдумы по образованию Максим Зайцев, в ближайшее время законопроект будет внесен в нижнюю палату парламента.
«Документом предлагается ввести обязанность для учреждений высшего образования предоставлять скидки по оплате обучения студентам, не имеющим академических задолженностей и дисциплинарных взысканий, успешно прошедшим аттестацию за прошедший год», — передают слова Зайцева «Известия».
По словам Зайцева, в Европе и США широко распространена практика предоставления скидок студентам, которая позволяет снижать стоимость обучения и мотивировать их к успешной учебе. Подобный способ начал самостоятельно внедряться многими вузами РФ, однако пока не стал общедоступным.
Инициативу назвали полезной и достойной представители «Справедливой России», КПРФ и ЛДПР. Однако представители вузов отнеслись к предложению с опаской. «Это приведет к повышению стоимости обучения, если одни будут платить меньше, кому-то придется отдавать больше», — отметил ректор Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов Игорь. Он напомнил, что в условиях пандемии вузы вложили деньги, чтобы обеспечить дистанционное образование. По словам ректора, даже сейчас учреждениям не хватает средств, которые они получают от «платников».
Ранее российских чиновников уличили в использовании специальной схемы для зачисления детей в вузы. Сообщается, что многие госслужащие отправляют детей учиться по целевому набору от ведомств, которые сами же курируют. Такие абитуриенты поступают, как правило, вне конкурса. А после окончания университета они не отрабатывают госучреждениях, как это прописано в условиях целевого обучения. Отмечается, что государство потратило на обучение таких студентов десятки миллионов рублей.
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