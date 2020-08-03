В России необходимо проверять законность поступления детей чиновников в вузы, чтобы исключить использование родственных связей. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин.
Ранее «Важные истории» совместно с «Трансперенси Интернешнл — Россия», «Новой газетой» и студенческим журналом DOXA выяснили, что многие российские чиновники отправляют своих детей в вузы по целевому набору от государственных структур, которые сами же курируют. Такие абитуриенты поступают, как правило, вне конкурса. А после окончания университета они не отрабатывают в министерствах и ведомствах, как это прописано в условиях целевого обучения. Журналисты обнаружили 102 подтвержденных случая, когда дети или родственники госслужащих поступали на учебу целевым образом по направлению от госструктур, которые эти госслужащие возглавляли. Отмечается, что государство потратило на их обучение десятки миллионов рублей.
«Что касается руководителей предприятий, здесь трудно запретить при условии, что соблюдается все установленные законом о целевом обучении условия. Они поступает не без конкурса, а по облегченному конкурсу. Надо посмотреть какой процент на самом деле получается возможности такого доступа в высшее учебное заведение», — сказал он.
При этом он отметил, что отменять целевое обучение не стоит. Депутат напомнил, что по окончании целевого обучения выпускник обязан несколько лет отработать в организации, от которой учился. В противном случае он обязан вернуть деньги за обучение.
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