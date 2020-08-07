В школах России вовсю идут выпускные экзамены, приемная кампания в вузы стартовала с 20 июня. Мнения по вопросу получения высшего образования разделились на два лагеря. Некоторые выпускники уверены, что диплом — ничто, другие считают, что высшее образование — гарант успеха. На чьей стороне правда — выясним в стриме на
Гостями нашего эфира станут блогер, автор канала «Богатый Паша, бедный Паша» Павел Багрянцев, ректор УрФУ Виктор Кокшаров, член экспертного совета Агентства стратегических инициатив, руководитель проекта «Атлас новых профессий» Дмитрий Судаков, гендиректор Центра развития бизнеса и карьеры «Перспектива» Наталья Сторожева, руководитель молодежного направления hh.ru Ирина Святицкая, вице-президент «Опоры России» Владлен Максимов, гендиректор технопарка «Университетский» Марат Нуриев.
С URA.RU узнаем, как осуществляется набор кадров в крупных компаниях, легко ли студенту найти работу, возможен ли карьерный рост без диплома. Также выясним, что ждет рынок труда после пандемии, какие сферы станут самыми востребованными в будущем и есть ли такие профессии, которые будут существовать всегда.
Основной этап ЕГЭ в этом году прошел с 3 по 25 июля. Из-за пандемии тестирование переносили дважды. Дополнительный период стартовал 3 августа. В рамках него сдать ЕГЭ смогут школьники, пропустившие экзамен по болезни. Как заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков, вузы принимают документы с 20 июня.
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