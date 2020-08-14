В Челябинской области число инфицированных COVID идет на спад

С начала пандемии в области заразились COVID-19 более 13200 человек Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области на 15 августа выявлено 79 новых инфицированных коронавирусом. Это на три человека меньше, чем за предыдущие сутки. Таким образом, регион становится на шаг ближе к снятию карантина.

«На утро 15 августа в Челябинской области зарегистрировано 79 больных с коронавирусом», — сообщили в минздраве региона. С начала пандемии в области заразился COVID-19 13 221 человек, выздоровели 9460 (за сутки — 246), умерли 4 пациента. Один из них, 47-летний мужчина, скончался непосредственно от COVID-19. У трех других коронавирус был сопутствующим заболеванием. Так, пациентка 85 лет страдала атеросклеротическим кардиосклерозом и гипертонией; у 83-летнего пациента в анамнезе были атеросклеротический аортальный стеноз и гипертрофия миокарда; 63-летний пациент страдал сахарным диабетом и постинфарктным кардиосклерозом.

Режим повышенной готовности в Челябинской области действует до 23 августа. В ближайшее время регион может перейти ко второму этапу снятия карантина. Сейчас в регионе запрещены массовые мероприятия, в общественных местах и транспорте жители обязаны надевать маски. При этом разрешена работа:

ресторанов, кафе, баров, столовых, закусочных и иных предприятий общественного питания;

салонов красоты, косметических, массажных и СПА-салонов, соляриев, бань и саун.

магазинов розничной торговли, в том числе ТРК;

фитнес-центров;

зоопарков (только экспозиций на открытых территориях);

аттракционов в парках и общественных пространствах;

музеев;

организаций дополнительного и дополнительного профессионального образования;

организаций, осуществляющих спортивную подготовку.