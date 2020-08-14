В Челябинской области число инфицированных COVID идет на спад

В Челябинской области на 15 августа выявлено 79 новых инфицированных коронавирусом. Это на три человека меньше, чем за предыдущие сутки. Таким образом, регион становится на шаг ближе к снятию карантина.
«На утро 15 августа в Челябинской области зарегистрировано 79 больных с коронавирусом», — сообщили в минздраве региона. С начала пандемии в области заразился COVID-19 13 221 человек, выздоровели 9460 (за сутки — 246), умерли 4 пациента. Один из них, 47-летний мужчина, скончался непосредственно от COVID-19. У трех других коронавирус был сопутствующим заболеванием. Так, пациентка 85 лет страдала атеросклеротическим кардиосклерозом и гипертонией; у 83-летнего пациента в анамнезе были атеросклеротический аортальный стеноз и гипертрофия миокарда; 63-летний пациент страдал сахарным диабетом и постинфарктным кардиосклерозом.
Режим повышенной готовности в Челябинской области действует до 23 августа. В ближайшее время регион может перейти ко второму этапу снятия карантина. Сейчас в регионе запрещены массовые мероприятия, в общественных местах и транспорте жители обязаны надевать маски. При этом разрешена работа:
- ресторанов, кафе, баров, столовых, закусочных и иных предприятий общественного питания;
- салонов красоты, косметических, массажных и СПА-салонов, соляриев, бань и саун.
- магазинов розничной торговли, в том числе ТРК;
- фитнес-центров;
- зоопарков (только экспозиций на открытых территориях);
- аттракционов в парках и общественных пространствах;
- музеев;
- организаций дополнительного и дополнительного профессионального образования;
- организаций, осуществляющих спортивную подготовку.
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