17 августа 2020
16 августа 2020

Выяснилось, сколько жителей ХМАО имеют иммунитет к коронавирусу

© Служба новостей «URA.RU»
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Лаборатория Роспотребнадзора Свердловской области. Екатеринбург, лаборатория, пробирки, анализы, проверка на вирусы
По оценкам сторонних лабораторий, иммунитет есть у каждого пятого жителя региона Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Около 300 тысяч жителей ХМАО обладают иммунитетом к коронавирусу. Судя по сводным данным Роспотребнадзора, это примерно каждый пятый житель региона. Об этом во время заседания регионального оперативного штаба рассказала замруководителя Роспотребнадзора ХМАО Инна Кудрявцева.

«По последним данным, 16-20% [жителей ХМАО] имеют положительный тест на антитела. Это данные по коммерческим исследованиям, которые направляются в Роспотребнадзор», — объяснила представитель Роспотребнадзора.

При этом понять, сколько врачей или водителей скорой помощи имеют иммунитет к коронавирусу, из этой статистики невозможно. По мнению губернатора ХМАО Натальи Комаровой, в регионе стоит более качественно провести такую оценку. В скором времени, по распоряжению губернатора, соответствующие замеры будут проведены.

Ранее URA.RU писало, что федеральный Роспотребнадзор назвал регионы России, где у людей выработался иммунитет к коронавирусу. Исследования показали, что таких в стране всего семь: в их числе жители Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга, Астраханской, Московской, Ленинградской и Тюменской областей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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