Выяснилось, сколько жителей ХМАО имеют иммунитет к коронавирусу

По оценкам сторонних лабораторий, иммунитет есть у каждого пятого жителя региона Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Около 300 тысяч жителей ХМАО обладают иммунитетом к коронавирусу. Судя по сводным данным Роспотребнадзора, это примерно каждый пятый житель региона. Об этом во время заседания регионального оперативного штаба рассказала замруководителя Роспотребнадзора ХМАО Инна Кудрявцева.

«По последним данным, 16-20% [жителей ХМАО] имеют положительный тест на антитела. Это данные по коммерческим исследованиям, которые направляются в Роспотребнадзор», — объяснила представитель Роспотребнадзора.

При этом понять, сколько врачей или водителей скорой помощи имеют иммунитет к коронавирусу, из этой статистики невозможно. По мнению губернатора ХМАО Натальи Комаровой, в регионе стоит более качественно провести такую оценку. В скором времени, по распоряжению губернатора, соответствующие замеры будут проведены.

Ранее URA.RU писало, что федеральный Роспотребнадзор назвал регионы России, где у людей выработался иммунитет к коронавирусу. Исследования показали, что таких в стране всего семь: в их числе жители Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга, Астраханской, Московской, Ленинградской и Тюменской областей.