Выяснилось, в каких регионах у россиян есть иммунитет к COVID

Высокий иммунитет выработался у людей всего в семи регионах страны Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Роспотребнадзор назвал регионы России, где у граждан выработался иммунитет к коронавирусу. Исследования показали, что таких в стране всего семь.

«Иммунитет к коронавирусной инфекции есть у более чем 20% жителей Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга, Астраханской, Московской, Ленинградской и Тюменской областей», — приводит данные Роспотребнадзора РИА «Новости».

Чтобы установить, в каких частях страны у граждан есть иммунитет, пришлось провести более 65 тысяч тестов. Исследования затронули 23 региона России. В каждом из субъектов проведено от 2,8 до 3,2 тысяч тестов на COVID.

Перед началом осени врачи рассказали, как отличить COVID от обычной простуды, сообщает RT. Кроме того, оказалось, что на тяжесть протекания коронавируса влияет психика человека.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.