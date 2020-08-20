Жена Ефремова рассказала о состоянии актера после ДТП. «Рыдал и молился»

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Спектакль
Михаил Ефремов пришел в себя на третий день после ДТП Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
ДТП с участием актера Михаила Ефремова

В первые дни после ДТП, в котором погиб Сергей Захаров, актер Михаил Ефремов плакал и молился. Об этом во время судебного заседания заявила жена актера Софья Кругликова.

По словам супруги актера, он пришел в себя только на третий день после происшествия. «До этого он молился, рыдал», — приводит слова Кругликовой «Московский Комсомолец». Она добавила, что после аварии Ефремов вернулся домой помятый и с разбитой губой.

Как пишет телеканал 360, Кругликова в суде заявила, что Ефремов писал стихи, посвященные погибшему Захарову. По ее словам, она хотела передать его произведения в СМИ, однако ей рекомендовали этого не делать.

В июне Михаил Ефремов устроил ДТП в центре Москвы. В состоянии опьянения он выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Позднее ее водитель Сергей Захаров скончался в больнице. В отношении актера возбуждено уголовное дело. 11 августа Ефремова доставили в Боткинскую больницу Москвы из суда с подозрением на инсульт, напоминает «Национальная служба новостей». Адвокат артиста Эльман Пашаев заявил, что врачи обнаружили у Ефремова хроническую обструктивную болезнь легких, передает RT.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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