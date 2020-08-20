В первые дни после ДТП, в котором погиб Сергей Захаров, актер Михаил Ефремов плакал и молился. Об этом во время судебного заседания заявила жена актера Софья Кругликова.
По словам супруги актера, он пришел в себя только на третий день после происшествия. «До этого он молился, рыдал», — приводит слова Кругликовой «Московский Комсомолец». Она добавила, что после аварии Ефремов вернулся домой помятый и с разбитой губой.
Как пишет телеканал 360, Кругликова в суде заявила, что Ефремов писал стихи, посвященные погибшему Захарову. По ее словам, она хотела передать его произведения в СМИ, однако ей рекомендовали этого не делать.
В июне Михаил Ефремов устроил ДТП в центре Москвы. В состоянии опьянения он выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Позднее ее водитель Сергей Захаров скончался в больнице. В отношении актера возбуждено уголовное дело. 11 августа Ефремова доставили в Боткинскую больницу Москвы из суда с подозрением на инсульт, напоминает «Национальная служба новостей». Адвокат артиста Эльман Пашаев заявил, что врачи обнаружили у Ефремова хроническую обструктивную болезнь легких, передает RT.
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