Ректоры вузов могут перевести учебный процесс на дистанционный режим Фото: Анна Майорова © URA.RU

Приезжих свердловчан будут штрафовать за отсутствие теста на коронавирус — вузы могут перейти на дистанционное обучение — хоккеисты «Автомобилиста» пропустят турнир в Челябинске — в «Титановой долине» назначен новый гендиректор. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 21 августа — в обзоре URA.RU:

Свердловчан могут оштрафовать за отсутствие теста на COVID

Жителей региона, которые прилетели из-за границы транзитом через Москву, Санкт-Петербург или Ростов-на-Дону, могут оштрафовать, если они не сдадут тест на коронавирус. Сумма штрафа может составить до 40 тысяч рублей.

В области начнут производить вакцину от коронавируса

Новоуральское предприятие «Медсинтез» заявило о готовности производить вакцину от коронавируса. Об этом на пресс-конференции заявила ректор Уральского государственного медуниверситета Ольга Ковтун.

Вузы области могут перейти на дистант

Ректоры свердловских вузов 21 августа проведут Совет, где примут общее решение, в каком формате учреждения начнут работать 1 сентября. Об этом сообщила на пресс-конференции ректор УрГМУ Ольга Ковтун.

Хоккеисты «Автомобилиста» заболели коронавирусом

Третья часть состава хоккейного клуба «Автомобилист» может быть заражена COVID. Из-за этого команда не будет играть на предсезонном турнире в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Ранее у главного тренера команды Билла Питерса диагностирован коронавирус.

В «Титановой долине» появился директор

Новым гендиректором особой экономической зоны «Титановая долина» назначен Андрей Антипов, который ранее временно исполнял обязанности руководителя предприятия.

Высокопоставленный силовик судится с начальством

Начальник отдела полиции № 11 Екатеринбурга полковник Владимир Пилюшенко подал иск в суд на УМВД города. В своем иске Пилюшенко просит отменить результаты служебной проверки, которую провели в его отношении.