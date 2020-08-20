Приезжих свердловчан будут штрафовать за отсутствие теста на коронавирус — вузы могут перейти на дистанционное обучение — хоккеисты «Автомобилиста» пропустят турнир в Челябинске — в «Титановой долине» назначен новый гендиректор. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 21 августа — в обзоре URA.RU:
Свердловчан могут оштрафовать за отсутствие теста на COVID
- Жителей региона, которые прилетели из-за границы транзитом через Москву, Санкт-Петербург или Ростов-на-Дону, могут оштрафовать, если они не сдадут тест на коронавирус. Сумма штрафа может составить до 40 тысяч рублей.
В области начнут производить вакцину от коронавируса
- Новоуральское предприятие «Медсинтез» заявило о готовности производить вакцину от коронавируса. Об этом на пресс-конференции заявила ректор Уральского государственного медуниверситета Ольга Ковтун.
Вузы области могут перейти на дистант
- Ректоры свердловских вузов 21 августа проведут Совет, где примут общее решение, в каком формате учреждения начнут работать 1 сентября. Об этом сообщила на пресс-конференции ректор УрГМУ Ольга Ковтун.
Хоккеисты «Автомобилиста» заболели коронавирусом
- Третья часть состава хоккейного клуба «Автомобилист» может быть заражена COVID. Из-за этого команда не будет играть на предсезонном турнире в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Ранее у главного тренера команды Билла Питерса диагностирован коронавирус.
В «Титановой долине» появился директор
- Новым гендиректором особой экономической зоны «Титановая долина» назначен Андрей Антипов, который ранее временно исполнял обязанности руководителя предприятия.
Высокопоставленный силовик судится с начальством
- Начальник отдела полиции № 11 Екатеринбурга полковник Владимир Пилюшенко подал иск в суд на УМВД города. В своем иске Пилюшенко просит отменить результаты служебной проверки, которую провели в его отношении.
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