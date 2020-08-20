20 августа 2020

Самое актуальное в Свердловской области на 21 августа. В регионе будут выпускать вакцину от COVID, вузы могут перейти на дистант

© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка студентов к зимней экзаменационной сессии. Екатеринбург, университет, экзамен, студентка, подготовка, образование, сессия
Ректоры вузов могут перевести учебный процесс на дистанционный режим Фото: Анна Майорова © URA.RU

Приезжих свердловчан будут штрафовать за отсутствие теста на коронавирус — вузы могут перейти на дистанционное обучение — хоккеисты «Автомобилиста» пропустят турнир в Челябинске — в «Титановой долине» назначен новый гендиректор. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 21 августа — в обзоре URA.RU:

Свердловчан могут оштрафовать за отсутствие теста на COVID

В области начнут производить вакцину от коронавируса

Вузы области могут перейти на дистант

Хоккеисты «Автомобилиста» заболели коронавирусом

  • Третья часть состава хоккейного клуба «Автомобилист» может быть заражена COVID. Из-за этого команда не будет играть на предсезонном турнире в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Ранее у главного тренера команды Билла Питерса диагностирован коронавирус.

В «Титановой долине» появился директор

Высокопоставленный силовик судится с начальством

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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