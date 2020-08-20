В Челябинске контрактники попались на торговле боеприпасами

Продажа патронов оказалась крайне невыгодным бизнесом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске гарнизонный суд рассмотрит уголовное дело двух контрактников, прапорщика и сержанта, обвиняемых в торговле патронами с армейского склада. Процесс начнется в конце августа, сообщили URA.RU в суде.

Проблемы у прапорщика Искандарова и сержанта Сбродова начались с желания подзаработать на беде сослуживца, который обнаружил у себя на складе нехватку винтовочных патронов. Прапорщик предложил ему купить недостающие боеприпасы у него, чтобы нормально пройти проверку. Каждый патрон он оценил в тысячу рублей.

«Реализуя преступный умысел, используя своё служебное положение начальника склада Искандаров незаконно изъял пять винтовочных патронов стоимостью 159,89 рубля за штуку, незаконно хранил их в ящике рабочего стола, затем передал их Сбродову, а тот уже переправил боеприпасы покупателю», — передали URA.RU выводы следствия в гарнизонном суде. Взамен тот перечислил на банковскую карту жены прапорщика пять тысяч рублей.

Пять похищенных патронов в итоге превратились в три тома уголовного дела. Помимо ущерба в 800 рублей, причиненного Минобороны, контрактникам инкриминируют часть 2 статьи 222 УК РФ (незаконное ношение, хранение и сбыт боеприпасов, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Им грозит лишение свободы на срок от двух до шести лет со штрафом в размере до 100 тысяч рублей.