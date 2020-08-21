Участница Pussy Riot заявила о новом уголовном деле против нее

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Болотное дело приговор. Митинг перед зданием суда. Москва, алехина мария, pussy riot, пусси райот, толоконникова надежда
К маме Надежды Толоконниковой (справа) пришли полицейские Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова заявила, что против нее возбудили новое дело за организацию несанкционированных протестов в Москве в июле 2019 года. Об этом она написала в своем Instagram.

«К моей маме в Норильске приходили участковые и пугали тем, что на меня якобы заведено уголовное дело за организацию массовых беспорядков 27 июля 2019», — сообщила Толоконникова в своем Instagram. По ее словам, полицейским дали указание «копать» на нее, чтобы найти повод для возбуждения уголовного дела.

Несанкционированные акции протеста прошли в центре Москвы в июле — августе прошлого года. Участники протестов требовали от Центризбиркома допустить независимых кандидатов, которые не смогли пройти муниципальный фильтр, на выборы в Московскую городскую думу, напоминает «Национальная служба новостей». Действия полиции на митингах Следственный комитет признал правомерными, передает РАПСИ.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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