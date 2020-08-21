Участница Pussy Riot заявила о новом уголовном деле против нее

Участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова заявила, что против нее возбудили новое дело за организацию несанкционированных протестов в Москве в июле 2019 года. Об этом она написала в своем Instagram.
«К моей маме в Норильске приходили участковые и пугали тем, что на меня якобы заведено уголовное дело за организацию массовых беспорядков 27 июля 2019», — сообщила Толоконникова в своем Instagram. По ее словам, полицейским дали указание «копать» на нее, чтобы найти повод для возбуждения уголовного дела.
Несанкционированные акции протеста прошли в центре Москвы в июле — августе прошлого года. Участники протестов требовали от Центризбиркома допустить независимых кандидатов, которые не смогли пройти муниципальный фильтр, на выборы в Московскую городскую думу, напоминает «Национальная служба новостей». Действия полиции на митингах Следственный комитет признал правомерными, передает РАПСИ.
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