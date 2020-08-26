Полпред в УрФО высказался о возврате прямых выборов мэров

Граждане имеют право выражать свое мнение, сказал полпред Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Уральский полпред президента РФ Николай Цуканов прокомментировал сбор подписей за прямые выборы мэров в Свердловской области. Как сообщает корреспондент URA.RU, он заявил, что люди имеют полное право выражать свое мнение.

«Запретить жителям проявлять инициативу в части градостроительной политики, либо в части обсуждения тем здравоохранения, образования невозможно. Они имеют на это полное право. В том числе, на тему общественно-политического устройства как городов, так и регионов. Это же не значит, что большинство поддержит то или иное решение», — сказал Николай Цуканов.

Также полпред высказался по поводу позиции политического вице-губернатора Свердловской области Сергея Бидонько, который заявил, что региональные власти выступают против выборности градоначальников. «Я не руководитель Бидонько. Есть руководитель региона, который несет ответственность за политическую жизнь, промышленность, социально-экономическое развитие и так далее. В том числе и за заявления своих подчиненных. Поэтому мне сложно комментировать чьи-либо выступления», — констатировал полпред.

Как писало URA.RU, представители инициативной группы за возврат прямых выборов собрали уже 11 тысяч подписей в пользу своей инициативы. На днях к ним присоединились православные общественники.