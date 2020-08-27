Больных коронавирусом курганцев нашли в шести районах области

В Курганской области 28 августа подтвердились 20 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил региональный оперштаб по борьбе с инфекцией. Помимо Кургана, больных коронавирусом нашли в шести районах области.
«На 28 августа в Курганской области лабораторно подтверждены 20 новых случаев COVID-19», — говорится в сообщении оперштаба. Восемь зараженных обнаружили в Кургане, остальных — в Кетовском, Белозерском, Каргапольском, Далматовском, Сафакулевском и Куртамышском районах.
В области с начала пандемии выявили 2934 заболевших, 2326 человек выздоровели, 14 пациентов скончались. Больше всего заболевших за день в области зафиксировали 11 июля. Тогда выявили 65 случаев. Ранее URA.RU публиковало три варианта развития ситуации с коронавирусом в регионе.
15 июня в Курганской области ввели обязательный масочный режим из-за угрозы распространения COVID-19. В регионе можно посещать кинотеатры, бани, а также кафе и рестораны. 11 июля власти отменили ограничения, связанные со въездом в регион.
Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган», Viber-канале «