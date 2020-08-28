Раскрыта стоимость чипирования людей

Примерная стоимость чипирования составляет несколько тысяч долларов. Об этом рассказал изобретатель и бизнесмен Илон Маск во время презентации устройства Link, предназначенного для вживления в череп человека.
«Мы хотели бы, чтобы стоимость [чипирования] снизилась до нескольких тысяч долларов», — цитирует «Рен ТВ» Маска. Он добавил, что в эту стоимость включена хирургическая операция в автоматическом режиме.
По словам Маска, система для чипирования будет автоматизированной. Сам чип размером в несколько сантиметров, окружающие не заметят его, добавил изобретатель. Чипы разрабатывает компания Neuralink.
Чипирование, по мнению Маска, имеет ряд преимуществ. В частности, можно слушать музыку, не надевая наушники, рассказал бизнесмен. Ранее Маск продемонстрировал успешное чипирование свиньи.
Генпрокуратура РФ требует блокировать информацию о том, что вакцинация от коронавируса организована для чипирования людей, передает «
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