150 свердловских монахинь станут ненастоящими из-за отца Сергия

Монахини не захотели покидать схимонаха Сергия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Монахини Среднеуральского монастыря требуют прекратить преследование схимонаха Сергия. В открытом письме, под которым стоит 153 подписи, они заявили, что отказываются покидать монастырь. Однако в Екатеринбургской митрополии заявили, что монахи должны слушаться архиерея, которым не может быть мятежный схимонах.

«При самом постриге будущий монах или монахиня знают, что могут быть направлены в иной монастырь и заранее соглашаются с исполнением этого послушания. О том, что монашествующие должны находиться в послушании у архиерея, а не у самостоятельно выбранного духовника, гласит 4 правило IV Вселенского собора: «<…> монашествующие же в каждом граде и стране да будут в подчинении у епископа», — сообщил секретарь Епархиального совета игумен Вениамин (Райников).

В то же время в митрополии признали, что не могут как-то наказать монахинь за непослушание. «Монаха невозможно наказать, поскольку он сам добровольно решил избрать путь уничижения, покаяния и самоотверженного служения Церкви. Кающийся сам себя наказывает и избирает путь самоисправления и самопонуждения к добру», — добавил игумен. Он отметил, что, если монахини будут упорствовать, церковь «вынуждена будет засвидетельствовать фактическое прекращение им монашеской жизни, объявит об этом открыто, тем самым отделив настоящих монахов от тех, кто лишь носит монашескую одежду».

Ранее URA.RU писало, что Ксения Собчак с оператором Сергеем Ерженковым приехала в монастырь, захваченный лишенным сана главой секты царебожников, бывшим схиигуменом Сергием. Журналистка снимала фильм о насилии над детьми в этом монастыре. Обитатели монастыря набросились на съемочную группу: Собчак отделалась синяками, а оператору сломали руку. По итогам поездки в монастырь вышел фильм «Монастырь особого назначения».