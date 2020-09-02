Правительство РФ выделило 34,3 миллиарда рублей на пособия для детей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Дополнительные пособия на детей, которые распорядился выделить председатель правительства РФ Михаил Мишустин, простимулируют российскую экономику. Об этом в разговоре с URA.RU заявил президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить дополнительные 34,3 миллиарда рублей на пособия для детей от трех до семи лет, пишет агентство Nation News. Необходимость дополнительного финансирования кабмин объясняет тем, что становится больше детей, родители которых имеют право на соответствующие пособия, пишет «Национальная служба новостей».

«Самый лучший способ стимулировать экономику — это доводить средства до конечного потребителя. И через это впрыскивать деньги в экономику, потому что те деньги, которые получит конечный потребитель, будут потрачены в сфере услуг, производства. В конечном счете, средства попадут тем же предприятиям», — объяснил собеседник агентства.

По словам экономиста, выделяя пособия на детей, правительство закрывает два острых вопроса. «С одной стороны, мы впрыскиваем деньги через конечного потребителя. А со второй стороны, мы решаем определенную социальную функцию, поддерживая наиболее незащищенную, на сегодняшний день, часть населения (семьи с детьми — прим.ред.)», — заключил Косой.

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