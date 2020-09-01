Мишустин выделил 58 млрд на пособия медикам и детям

Премьер-министр России Михаил Мишустин выделил дополнительные средства на президентские выплаты медицинским и социальным работникам, а также пособий на детей от 3 до 7 лет. Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте правительства РФ.
«На поддержку медицинских работников направят ещё почти 22 млрд рублей. Более 321 млн рублей пойдёт на выплаты сотрудникам центров Федерального медико-биологического агентства. Ещё свыше 1,8 млрд рублей — работникам социальных учреждений: домов престарелых, интернатов для инвалидов», — говорится в сообщении кабмина. Кроме того, еще больше 34,3 млрд рублей будет дополнительно направлено в регионы на выплату ежемесячных пособий на детей от 3 до 7 лет. Право на них, как отмечается, имеют более 3 млн человек.
В апреле Владимир Путин предложил поддержать медицинских и социальных работников, которые помогают больным с коронавирусом. Изначально выплаты были запланированы на период с апреля по июнь, но позже были продлены на июль и август. Что касается детских пособий, они введены указом главы государства с 1 января этого года. С 1 июня их начали получать семьи с низкими доходами. Размер выплаты составляет 50% регионального прожиточного минимума на ребенка.
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