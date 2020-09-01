Пермский олигарх из списка Forbes вернул себе миллионы

Олигарх Андрей Кузяев через суд в Перми взыскивает долги Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Рублевый миллиардер Андрей Кузяев через суд в Перми взыскал со своих должников более 77 миллионов рублей. Данные о процессе содержатся в системе ГАС «Правосудие». Ответчиками по делу выступили Евгений Галдин и Эльхан Мурадов.

«Взыскать солидарно с Мурадова Эльхана Ш. О., Галдина Е. Г. в пользу Кузяева А. Р. денежные средства в размере 50 000 долларов США, проценты в размере 766 678 руб. 54 коп., денежные средства в размере 59 400 000 руб, проценты в размере 14 032 557 руб, расходы по оплате государственной пошлины в размере 60 000 руб», — сказано в заочном решении суда.

В материалах дела сказано, что Мурадов взял в долг у Кузяева 59 млн 400 тысяч рублей и еще 50 тысяч долларов США, а Галдин выступил поручителем по займу. При этом дата займа и срок возврата долга вычеркнуты из опубликованного решения. Но если взять за основу данные о займе в долларах США, то в день передачи денег эта сумма была эквивалентна 3 млн 245 360 рублям 27 копейкам, что соответствует курсу ЦБ РФ на 31 августа 2016 года.

В суд Кузяев отправил своего представителя, а должники на процесс не явились. При этом Кузяев отдельно предоставил в суд налоговую отчетность, которая подтвердила его финансовое положение и, соответственно, возможность дать в долг подобную сумму денег.

Кузяев контролирует Пермскую финансово-промышенную группу и является гендиректором АО «ЭР-Телеком Холдинг». В 2019 году он занимал 193 строчку в списке Forbes, в 2020 — 175. Его состояние оценивается в 550 миллионов долларов.