Парад Победы отменен (архивное фото)
Парад Победы решили не проводить — отделение чайковской больницы закрывают — миллиардер отсудил 77 млн рублей — школьники пострадали от пропускного режима. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 3 сентября — в обзоре URA.RU:
В крае отменили парад Победы
- Власти Пермского края приняли решение не проводить парад Победы, который ранее перенесли из-за пандемии. Решение было принято на заседании оперштаба по борьбе с COVID-19.
В Чайковском закрывают отделение больницы
- В психиатрической больнице Чайковского с 10 сентября закрывают отделение неврозов из-за нехватки врачей. Об этом заявил главный врач больницы Александр Багратионов.
Миллиардер отсудил миллионы рублей
- Рублевый миллиардер Андрей Кузяев через суд в Перми взыскал со своих должников более 77 миллионов рублей. Ответчиками по делу выступили должники Кузяева.
В Перми школьников оставили под дождем
- В Гайве в Перми учеников младших классов школы №24 оставили под дождем и ветром из-за пропускного режима для входа в учреждение. Родители отметили, что такое случалось и в других школах города.
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