02 сентября 2020
01 сентября 2020

Самое актуальное в Пермском крае на 3 сентября. Парад Победы отменен, в Чайковском закрывают отделение больницы

© Служба новостей «URA.RU»
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Парад 9 мая. Пермь, марш, парад победы
Парад Победы отменен (архивное фото) Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Парад Победы решили не проводить — отделение чайковской больницы закрывают — миллиардер отсудил 77 млн рублей — школьники пострадали от пропускного режима. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 3 сентября — в обзоре URA.RU:

В крае отменили парад Победы

  • Власти Пермского края приняли решение не проводить парад Победы, который ранее перенесли из-за пандемии. Решение было принято на заседании оперштаба по борьбе с COVID-19.

В Чайковском закрывают отделение больницы

Миллиардер отсудил миллионы рублей

В Перми школьников оставили под дождем

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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