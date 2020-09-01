В Челябинской области остановили волну заражений коронавирусом

В конце сентября на Южный Урал должна поступить первая партия вакцины от COVID-19 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области по данным на 2 сентября зафиксировано 73 заражения коронавирусом за сутки, сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. Накануне было 76, в выходные этот показатель составлял 75 и 78 случаев. Таким образом, после нескольких дней роста волна заражений пошла на убыль.

«С начала пандемии произошло 14 550 случаев заражения, сейчас лечение проходят 2588 южноуральцев, — пояснили URA.RU в оперштабе. — Умерли четыре человека в возрасте от 69 лет до 92 года, у всех COVID-19 осложнил тяжелые заболевания». Выздоровели за сутки 133 человека, с начала пандемии — 11 543 жителя области.

До 6 сентября в Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности, однако большая часть ограничений уже снята «точечным» методом. Область перешла на второй этап снятия карантина. URA.RU обновило для читателей перечень запретов и разрешений.