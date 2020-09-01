Торжественно открытые школы на два дня отдадут избирательным комиссиям Фото: Глеб Просто © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 2 сентября — 266-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 176-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В Челябинской области подтверждено 14 550 случаев заражения, выздоровели 11 543 и скончались 378 жителей региона.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 1 005 000 (+4 952) случаев заражения. Вылечились 821 169 (+5 464) пациентов — почти 82% от заболевших. Умерли 17 414 (+115) человек — 1,7% от заразившихся.

Волну заражений остановили

В Челябинской области зафиксировано 73 заражения коронавирусом за сутки. Накануне было 76 зараженных, в выходные этот показатель составлял 75 и 78 случаев. Таким образом, после нескольких дней роста волна заражений пошла на убыль. «С начала пандемии произошло 14 550 случаев заражения, сейчас лечение проходят 2588 южноуральцев, — пояснили URA.RU в оперштабе. — Умерли четыре человека в возрасте от 69 лет до 92 года, у всех COVID-19 осложнил тяжелые заболевания». Выздоровели за сутки 133 человека, с начала пандемии — 11 543 жителя области.

Челябинские школы готовят к дистанту

В Челябинской области школы и общеобразовательные учебные заведения готовят к переходу на дистанционное обучение 11 и 12 сентября. Это делается в связи с голосованием, которое в этом году растянется на три дня и пройдет в условиях пандемии COVID-19, сообщили URA.RU в министерстве образования региона. «Расположенные в учебных заведениях участки для голосования 11, 12 и 13 сентября посетит большое число избирателей. В пятницу и субботу в большинстве школ идет учеба. Чтобы исключить возможность заражения коронавирусом, прорабатывается вариант дистанционных занятий либо полная их отмена в эти дни. Решение будет принято в ближайшее время», — сообщил URA.RU министр образования и науки области Александр Кузнецов.

Мэр челябинской Рублевки заболел коронавирусом

Евгений Ваганов — глава прозванного «челябинской Рублевкой» пригородного Сосновского района — заболел коронавирусом. Как сообщил URA.RU сам Ваганов, болезнь протекает легко и уже пришли отрицательные тест на COVID-19. Районные чиновники, находившиеся с ним в контакте, отправлены на самоизоляцию.

Госпитализирован глава района Челябинска

Вторым высокопоставленным чиновником, заразившимся COVID, стал глава Ленинского района Челябинска Александр Орел госпитализирован с ковидной пневмонией — буквально через несколько дней после переизбрания. В отличие от сосновского коллеги, Орла с пневмонией увезли в больницу. В кабинете главы провели дезинфекцию.

Челябинцам на выборах будут ставить прививки

На 605-ти из 2,3 тысячи избирательных участков, которые откроются в Челябинской области в конце следующей недели, будут бесплатно ставить прививки от гриппа. Списки участков, согласованным с минздравом, уже разосланы администрациям городов и районов. Вакцинация пройдет в дни голосования, с 11 по 13 сентября по отдельному графику, который озвучат чуть позже.

Что ждет челябинцев на втором этапе отмены карантина

До 6 сентября в Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности, однако большая часть ограничений уже снята «точечным» методом. Область перешла на второй этап снятия карантина. URA.RU обновило для читателей перечень запретов и разрешений.